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10:30, 31 июля 2018 129
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В Пронске капитально отремонтируют детсад

В Пронске капитально отремонтируют детсад

Фото: Издательство «Пресса»

В Пронске начали капитальный ремонт детского сада. Его ждали уже восемь лет, пишет издательство «Пресса».

Детей отправили по домам, они смогут вернуться в обновленное здание в сентябре.

Пока строители ремонтируют пологую крышу, снимают старый кафель в пищеблоке. Планируется, что в детсаду заменят всю ливневую систему, окна, отремонтируют инженерные коммуникации, всю сантехнику. Здесь появятся новые крылечки и навесы, дорожка у центрального входа, новые прогулочные беседки.

Всего на капремонт выделят 6,5 миллиона рублей.


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