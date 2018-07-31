В Пронске капитально отремонтируют детсад

В Пронске начали капитальный ремонт детского сада. Его ждали уже восемь лет, пишет издательство «
Детей отправили по домам, они смогут вернуться в обновленное здание в сентябре.
Пока строители ремонтируют пологую крышу, снимают старый кафель в пищеблоке. Планируется, что в детсаду заменят всю ливневую систему, окна, отремонтируют инженерные коммуникации, всю сантехнику. Здесь появятся новые крылечки и навесы, дорожка у центрального входа, новые прогулочные беседки.
Всего на капремонт выделят 6,5 миллиона рублей.