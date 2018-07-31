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10:34, 31 июля 2018 185

Поправки Минстроя вызовут рост цен на квартиры в Рязани — «Северная компания»

Поправки Минстроя вызовут рост цен на квартиры в Рязани — «Северная компания»

Поправки Минстроя России в закон о долевом строительстве, согласно которым взносы застройщиков в Фонд защиты прав дольщиков вырастут в пять раз, вызовут резкий рост цен на рязанские новостройки. Об этом сообщили в пресс-службе «Северной компании».

Там отметили, что запрет долевой системы финансирования строительства вместе с ростом обязательных отчислений застройщиков могут «серьезно подстегнуть цены на рязанскую недвижимость».

«По нашим прогнозам, рост цен на жилье составит 15-20%, — заявили в пресс-службе. — Сейчас в продаже еще есть квартиры, возводимые по долевой системе финансирования, однако их остается немного».

«Северная компания» предлагает рязанцам квартиры по доступной цене в жилом комплексе с подземной парковкой «Дом на Полетаева» в Горроще, в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, в ЖК «Северный» в Олимпийском городке и ЖК «Метропарк» на Московском шоссе.

Офис застройщика расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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