«Хуже не будет». Чиновник рязанской мэрии прокомментировал новую схему движения на площади Ленина

Начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства Рязани Алексей Муковнин прокомментировал новую схему движения на площади Ленина. Об этом он заявил в эфире Рязанского областного радио.
По его словам, были опасения, что после реконструкции транспортная обстановка на этом участке ухудшится.
«Проведено транспортное моделирование, которое показало, что хуже ничего не будет, на этом узле ничего не изменится», — заявил Алексей Муковнин.
Напомним, новый перекресток останется без светофора. Для проезда с Первомайского проспекта на улицу Горького отведут две полосы. Обратно — одну. Кроме того, с улицы Горького на Соборную разрешат поворот только направо. Пешеходный переход от ТЦ «Малина» перенесут ближе памятнику, еще один появится на новом проезде.