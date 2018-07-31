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8:39, 31 июля 2018 52
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Дворкович объяснил весенний рост цен на бензин сменой правительства

Дворкович объяснил весенний рост цен на бензин сменой правительства

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил весенний рост цен на бензин сменой правительства. Об этом он заявил в интервью РБК.

«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки», — сказал Дворкович, который в предыдущем правительстве курировал топливо-энергетический комплекс.

По его словам, нефтяники решили повысить цены, воспользовавшись «небольшой, буквально двух-трехнедельной, перестановки местами [в правительстве] и ожиданий, что налоги могут повыситься».

Напомним, цены на бензин начали резко расти в апреле, после президентских выборов. В итоге за январь-май цены выросли на 7,7%, обогнав инфляцию почти в пять раз.


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