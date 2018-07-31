Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил весенний рост цен на бензин сменой правительства. Об этом он заявил в
«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки», — сказал Дворкович, который в предыдущем правительстве курировал топливо-энергетический комплекс.
По его словам, нефтяники решили повысить цены, воспользовавшись «небольшой, буквально двух-трехнедельной, перестановки местами [в правительстве] и ожиданий, что налоги могут повыситься».
Напомним, цены на бензин начали резко расти в апреле, после президентских выборов. В итоге за январь-май цены выросли на 7,7%, обогнав инфляцию почти в пять раз.