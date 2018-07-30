За десять дней более 40 тысяч рязанских чиновников и бюджетников пройдут анкетирование в рамках совместного проекта правительства области и РАНХиГС «Современное государственное управление». Об этом сообщил
Очередной этап прошел в понедельник, 30 июля, в ледовом дворце. В этот раз на вопросы отвечали сотрудники учреждений общего и среднего профессионального образования Рязани и области, муниципальных предприятий, учреждений, подведомственных минтруда и социальной защиты и министерству природопользования региона.
Перед участниками выступил губернатор Николай Любимов. Он отметил, что Рязанская область стала одним из трех субъектов РФ, в которой реализуется проект «Современное государственное управление». Губернатор считает, что качество государственного управления является основным конкурентным преимуществом любой страны.
«Органы государственной власти и местного самоуправления региона должны стать примером наиболее эффективной работы. Здесь должны быть задействованы лучшие профессионалы, которые избрали своим делом служение обществу», — сказал Любимов.
Он отметил, что перед областью стоит задача интенсивного развития. «В новой системе координат будут востребованы все, кто привык работать ответственно, качественно и добросовестно. И это, считаю, должно стать главной установкой, — заявил глава региона.