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12:04, 30 июля 2018 98
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В Шиловском районе пьяный водитель «десятки» сбил мотоциклиста

В Шиловском районе пьяный водитель «десятки» сбил мотоциклиста

В Шиловском районе пьяный водитель «десятки» сбил мотоциклиста. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло в воскресенье, 29 июля, в 6:30. 23-летний местный житель на незарегистрированном ВАЗ-2110 столкнулся с мотоциклом «ИЖ-планета» под управлением 17-летнего рязанца. В результате пострадала его 28-летняя пассажирка, ее доставили в больницу.

В момент аварии водитель «десятки» был пьян. При этом мотоциклист также нарушал: на его «ИЖ-планете» не было номеров, у 17-летнего рязанца отсутствовали водительские права, кроме того, он ехал без шлема.


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