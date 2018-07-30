В Шиловском районе пьяный водитель «десятки» сбил мотоциклиста. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
ДТП произошло в воскресенье, 29 июля, в 6:30. 23-летний местный житель на незарегистрированном ВАЗ-2110 столкнулся с мотоциклом «ИЖ-планета» под управлением 17-летнего рязанца. В результате пострадала его 28-летняя пассажирка, ее доставили в больницу.
В момент аварии водитель «десятки» был пьян. При этом мотоциклист также нарушал: на его «ИЖ-планете» не было номеров, у 17-летнего рязанца отсутствовали водительские права, кроме того, он ехал без шлема.