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21:54, 30 июля 2018 251
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В Италии отравили собаку, спасавшую людей после землетрясения

В Италии отравили собаку, спасавшую людей после землетрясения

Фото: Pixabay.com

В Италии отравили немецкую овчарку по кличке Каос, спасавшую людей после землетрясения 2016 года в Аматриче. О гибели собаки в своем Facebook написал ее хозяин Фабиано Этторре, передает РИА «Новости».

Мужчина нашел тело Каос в труднодоступном месте своего сада. По его словам, обстоятельства смерти пса «на 99%" говорят о том, что речь идет о «жестоком отравлении».

«Ты оставил невосполнимую пустоту из-за того, что сделало какое-то ничтожество. Продолжай работать там наверху, продолжай искать пропавших, спасать жизни… Ты работал день и ночь, когда было нужно, ты никогда не жалел себя, ты стал мне верным другом, с которым мы делили дом и диван. Беги, мой друг, не останавливайся, однажды мы снова обнимемся», — написал прощальный пост Этторре.

Расследованием обстоятельств гибели пса занялись карабинеры.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Италии в ночь на 24 августа 2016 года. Жертвами разрушений в областях Лацио, Марке и Умбрии стали 299 человек, несколько сотен получили ранения, более 4,5 тысячи лишились жилья. Город Аматриче, который стал главным символом этой трагедии, был практически полностью уничтожен.


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