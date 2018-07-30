Утренний обзор рязанских пробок: 30 июля

Утром в понедельник, 30 июля, на рязанских дорогах образовались «традиционные» пробки. Речь идет о заторах на Солотчинском мосту и Северной окружной.
В первом случае пробки почти в полтора километра есть как в сторону города, так и из него. Скорость машине не превышает семи километров в час.
На Северной окружной в сторону Канищева автомобили стоят в двухкилометровом заторе от 2-го Борковского карьера до Интернациональной улицы.
Небольшие заторы также есть на улице Каширина (от пересечения с Семинарской улицей до Первомайского проспекта), Есенина (от больницы №4 до Театральной площади), Грибоедова (от «круга» до улицы Есенина) и на проезде Яблочкова. Скорость потока местами не превышает семи километров в час.