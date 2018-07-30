Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале «Многонациональная Россия». Он пройдет в субботу, 4 августа, на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщило
На фестивале выступят звезды эстрады, народные музыкальные коллективы, будут работать творческие мастерские. «В специальных шатрах установят настоящую кузницу с наковальней, чтобы выковать монетку на счастье, гончарный круг для создания изделий из керамики. Всех желающих научат делать тряпичных кукол», — говорится в сообщении.
Также гостей праздника ждут музыкальные флешмобы, национальные игры, конкурсы и забавы.
Завершится программа большим концертом с участием известных национальных коллективов и исполнителей. Фестивальные площадки откроются в 10 утра и завершат работу поздно вечером.