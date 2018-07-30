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19:21, 30 июля 2018 141
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Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале «Многонациональная Россия»

Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале «Многонациональная Россия»

Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале «Многонациональная Россия». Он пройдет в субботу, 4 августа, на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщило правительство Рязанской области.

На фестивале выступят звезды эстрады, народные музыкальные коллективы, будут работать творческие мастерские. «В специальных шатрах установят настоящую кузницу с наковальней, чтобы выковать монетку на счастье, гончарный круг для создания изделий из керамики. Всех желающих научат делать тряпичных кукол», — говорится в сообщении.

Также гостей праздника ждут музыкальные флешмобы, национальные игры, конкурсы и забавы.

Завершится программа большим концертом с участием известных национальных коллективов и исполнителей. Фестивальные площадки откроются в 10 утра и завершат работу поздно вечером.


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