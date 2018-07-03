«Вскочить в последний вагон уходящего поезда». Любимов призвал рязанцев участвовать в федеральных программах

Николай Любимов призвал рязанцев участвовать в федеральных программах,
Губернатор уточнил, что скоро закончится срок, в течение которого регионы могут подать заявки.
«Пока еще есть шанс вскочить в последний вагон уходящего поезда. Регион должен максимально активно принять участие в федеральных программах», — сказал он.
По словам Любимова, проекты примут, если их авторы будут неравнодушными.
«Необходимо личное участие и заинтересованность. Нужно проявлять больше инициативы, чаще обращаться в федеральный центр на всех уровнях и добиваться того, чтобы наши предложения были одобрены», — считает губернатор.
Он также добавил, что работать следует совместно с депутатами и сенаторами, представляющими интересы региона в заксобрании России.