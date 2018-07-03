В Москве выпускник набрал по сто баллов на четырех ЕГЭ. Он стал первым, кто в сумме получил 400 баллов, передает
Молодой человек сдавал обязательные предметы — русский язык и профильную математику, а также два предмета по выбору — химию и биологию.
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов отметил, что «такие дети будут появляться, и в этом нет ничего удивительного».
«Пять лет нам потребовалось, чтобы выйти на устойчивое и объективное проведение экзамена. Дети это понимают и много учатся, и стараются», — сказал он.
Напомним, 23 рязанских выпускника