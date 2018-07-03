В Касимове на пять дней отключат газ. Об этом сообщил сайт «
Из-за работ на ГРС «Касимов» газа не будет с 10:00 17 июля до 10:00 21 июля (с учетом повторных пусков).
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В Касимове на пять дней отключат газ. Об этом сообщил сайт «
Из-за работ на ГРС «Касимов» газа не будет с 10:00 17 июля до 10:00 21 июля (с учетом повторных пусков).
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