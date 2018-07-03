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16:27, 3 июля 2018 1 115
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В Архангельске задержали мужчину, который насиловал женщин в лифтах

В Архангельске задержали мужчину, который насиловал женщин в лифтах

В Архангельске задержали мужчину, который насиловал женщин в лифтах. Об этом сообщил сайт СУ СКР по области.

В субботу, 30 июня, около пяти часов утра в лифте жилого дома по улице Урицкого неизвестный напал на женщину.

Аналогичное преступление зафиксировали в подъезде дома по Новгородскому проспекту. Во время второго нападения злоумышленник также похитил у пострадавшей ювелирные украшения.

Мужчину задержали по «горячим следам». 30-летний архангелогородец ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В ходе допроса он признал свою вину и подробно рассказал о совершенных преступлениях.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 (два эпизода иных насильственных действий сексуального характера) и части 2 статьи 162 УК РФ (разбойное нападение). Злоумышленника арестовали.

Фото сайта СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу


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