В Архангельске задержали мужчину, который насиловал женщин в лифтах. Об этом сообщил
В субботу, 30 июня, около пяти часов утра в лифте жилого дома по улице Урицкого неизвестный напал на женщину.
Аналогичное преступление зафиксировали в подъезде дома по Новгородскому проспекту. Во время второго нападения злоумышленник также похитил у пострадавшей ювелирные украшения.
Мужчину задержали по «горячим следам». 30-летний архангелогородец ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
В ходе допроса он признал свою вину и подробно рассказал о совершенных преступлениях.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 (два эпизода иных насильственных действий сексуального характера) и части 2 статьи 162 УК РФ (разбойное нападение). Злоумышленника арестовали.
Фото сайта СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу