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13:31, 3 июля 2018 1 878
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Любимов наградил рязанских выпускников. Фото

Любимов наградил рязанских выпускников. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 3 июля, Николай Любимов наградил рязанских выпускников. Губернатор вручил медаль «За особые успехи в учении» одиннадцатиклассникам, которые закончили школу с красным дипломом.

«Каждый из вас заслужил эту награду упорным трудом и отличными оценками по всем предметам. Вы показали блестящие успехи по итогам ЕГЭ, активно проявили себя в творчестве, спорте и общественной жизни», — заявил губернатор.

Он поздравил выпускников с успешным окончанием школы и отметил, что награжденные знаком отличия находятся «на особом счету».

«В школьной жизни вы научились главному — работать на результат и добриваться поставленной цели. Это очень пригодится вам в жизни. Я надеюсь, что медали будут для вас стимулом к дальнейшему развитию», — подчеркнул губернатор.

Он посоветовал будущим студентам не снижать планку и всегда идти вперед. «Мы рассчитываем на вас как на достойную смену. Впереди у вас много насыщенных годов учебы», — заключил Любимов.

Всего медаль «За особые успехи в учении» вручили 258-ми выпускникам.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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