Любимов наградил рязанских выпускников. Фото

Во вторник, 3 июля, Николай Любимов наградил рязанских выпускников. Губернатор вручил медаль «За особые успехи в учении» одиннадцатиклассникам, которые закончили школу с красным дипломом.
«Каждый из вас заслужил эту награду упорным трудом и отличными оценками по всем предметам. Вы показали блестящие успехи по итогам ЕГЭ, активно проявили себя в творчестве, спорте и общественной жизни», — заявил губернатор.
Он поздравил выпускников с успешным окончанием школы и отметил, что награжденные знаком отличия находятся «на особом счету».
«В школьной жизни вы научились главному — работать на результат и добриваться поставленной цели. Это очень пригодится вам в жизни. Я надеюсь, что медали будут для вас стимулом к дальнейшему развитию», — подчеркнул губернатор.
Он посоветовал будущим студентам не снижать планку и всегда идти вперед. «Мы рассчитываем на вас как на достойную смену. Впереди у вас много насыщенных годов учебы», — заключил Любимов.
Всего медаль «За особые успехи в учении» вручили 258-ми выпускникам.