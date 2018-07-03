К августу в рязанской ОКБ отремонтируют четыре отделения,
Ремонт в больнице начали в апреле. Деньги на него выделили из резервного фонда президента.
На всех этажах пол выложили плиткой, поменяли двери. Рабочие облицуют санузлы, моечные и душевые.
«Здесь вокруг только светлые оттенки, — рассказал главврач Дмитрий Хубезов, — когда выбирали палитру для отделочных работ, ориентировались на стиль современных клиник. Мы улучшаем клиентский сервис в разных направлениях и комфорт пребывания на стационаре имеет огромное значение».
В больнице ремонтируют вентиляцию, распаечные коробки, подрозетники, электрическую проводку и трубы водоснабжения.
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