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13:02, 3 июля 2018 772
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К августу в рязанской ОКБ отремонтируют четыре отделения

К августу в рязанской ОКБ отремонтируют четыре отделения

К августу в рязанской ОКБ отремонтируют четыре отделения, сообщил сайт регионального минздрава.

Ремонт в больнице начали в апреле. Деньги на него выделили из резервного фонда президента.

На всех этажах пол выложили плиткой, поменяли двери. Рабочие облицуют санузлы, моечные и душевые.

«Здесь вокруг только светлые оттенки, — рассказал главврач Дмитрий Хубезов, — когда выбирали палитру для отделочных работ, ориентировались на стиль современных клиник. Мы улучшаем клиентский сервис в разных направлениях и комфорт пребывания на стационаре имеет огромное значение».

В больнице ремонтируют вентиляцию, распаечные коробки, подрозетники, электрическую проводку и трубы водоснабжения.

Фото с сайта регионального минздрава


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