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12:34, 3 июля 2018 213
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Эксперты назвали топ самых популярных кроссоверов в мире

Эксперты назвали топ самых популярных кроссоверов в мире

Эксперты назвали топ самых популярных кроссоверов в мире в 2018 году. Статистику предоставил аналитический портал «Focus2move».

За первые несколько месяцев в мире продали 13,2 млн кроссоверов и внедорожников, что на 12,6% больше, чем в 2017 году.

Лидером среди них стал автомобиль Toyota RAV4, продажи которого за 2018 год составили 335 128 машин. На втором месте по популярности стал Volkswagen Tiguan, который «демонстрирует высокий рост в сегменте». В 2018 году в мире было продано 332 185 немецких кроссоверов.

Замыкает тройку лидеров Honda CR-V с 275 476 проданными машинами.

В пятерку вошли машины Hyundai Tucson и Nissan Qashqai. За ними следуют китайские Haval H6 и Baojun S10, Mazda CX-5, американский Nissan Rogue, Kia Sportage.


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