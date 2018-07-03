Эксперты назвали топ самых популярных кроссоверов в мире в 2018 году. Статистику предоставил аналитический портал «
За первые несколько месяцев в мире продали 13,2 млн кроссоверов и внедорожников, что на 12,6% больше, чем в 2017 году.
Лидером среди них стал автомобиль Toyota RAV4, продажи которого за 2018 год составили 335 128 машин. На втором месте по популярности стал Volkswagen Tiguan, который «демонстрирует высокий рост в сегменте». В 2018 году в мире было продано 332 185 немецких кроссоверов.
Замыкает тройку лидеров Honda CR-V с 275 476 проданными машинами.
В пятерку вошли машины Hyundai Tucson и Nissan Qashqai. За ними следуют китайские Haval H6 и Baojun S10, Mazda CX-5, американский Nissan Rogue, Kia Sportage.