Жителю Ухоловского района грозит до семи лет лишения свободы за кражу кровли из дома односельчанки

В селе Покровское Ухоловского района 57-летний мужчина ограбил дом 42-летней местной жительницы. Об этом сообщила
В полицию обратился житель села, который увидел, что незнакомые люди грузят в автомобильный прицеп из дома его соседки метало-черепицу и листы металлического профиля. Мужчина спросил у незнакомцев, зачем они забирают материалы. Ему ответили, что хозяйка «разрешила» им забрать стройматериалы, а затем в грубой форме «посоветовали не лезть в чужие дела».
Полицейские зафиксировали приметы незнакомцев и описание их машины. Также они связались с хозяйкой и выяснили, что она не разрешала забирать строительные материалы.
Всего злоумышленники похитили 50 листов металло-черепицы и почти 100 погонных метров металлического профиля.
Благодаря помощи местных правоохранители узнали, кому принадлежит автомобиль, на котором перевозили похищенное. Владельцем оказался 57-летний житель села Покровское.
Знакомым, у которых мужчина попросил автомобиль и помощь, злоумышленник сказал, что купил эти стройматериалы. Он хранил их у себя дома.
Как установили позже, через окно увидел складированные стройматериалы и узнал, что хозяйки нет дома. После этого у него возникла идея вывезти дорогостоящие черепицу и профиль.
Похищенное изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.