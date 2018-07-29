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13:48, 29 июля 2018 104
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Жителю Ухоловского района грозит до семи лет лишения свободы за кражу кровли из дома односельчанки

Жителю Ухоловского района грозит до семи лет лишения свободы за кражу кровли из дома односельчанки

В селе Покровское Ухоловского района 57-летний мужчина ограбил дом 42-летней местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился житель села, который увидел, что незнакомые люди грузят в автомобильный прицеп из дома его соседки метало-черепицу и листы металлического профиля. Мужчина спросил у незнакомцев, зачем они забирают материалы. Ему ответили, что хозяйка «разрешила» им забрать стройматериалы, а затем в грубой форме «посоветовали не лезть в чужие дела».

Полицейские зафиксировали приметы незнакомцев и описание их машины. Также они связались с хозяйкой и выяснили, что она не разрешала забирать строительные материалы.

Всего злоумышленники похитили 50 листов металло-черепицы и почти 100 погонных метров металлического профиля.

Благодаря помощи местных правоохранители узнали, кому принадлежит автомобиль, на котором перевозили похищенное. Владельцем оказался 57-летний житель села Покровское.

Знакомым, у которых мужчина попросил автомобиль и помощь, злоумышленник сказал, что купил эти стройматериалы. Он хранил их у себя дома.

Как установили позже, через окно увидел складированные стройматериалы и узнал, что хозяйки нет дома. После этого у него возникла идея вывезти дорогостоящие черепицу и профиль.

Похищенное изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.


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