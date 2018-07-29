Шиловцы прошли Крестным ходом с частицей мощей Серафима Саровского

В субботу, 28 июля, жители села Нармушадь Шиловского района прошли Крестным ходом с частицей мощей Серафима Саровского и иконой Божией Матери «Избавительница от бед». Возглавил их епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, пишет издательство «
Шествие началось у храма Покрова Божией Матери, затем его участники прошли по центральной улице села и остановились у Троицкого храма.
Частицу мощей Серафима Саровского, которую несли в специальном прозрачном ларце, оставили в храме на постоянное пребывание.
После Крестного хода в Троицком храме прошла божественная литургия.