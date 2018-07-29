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15:45, 29 июля 2018 201
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Шиловцы прошли Крестным ходом с частицей мощей Серафима Саровского

Шиловцы прошли Крестным ходом с частицей мощей Серафима Саровского

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 28 июля, жители села Нармушадь Шиловского района прошли Крестным ходом с частицей мощей Серафима Саровского и иконой Божией Матери «Избавительница от бед». Возглавил их епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, пишет издательство «Пресса».

Шествие началось у храма Покрова Божией Матери, затем его участники прошли по центральной улице села и остановились у Троицкого храма.

Частицу мощей Серафима Саровского, которую несли в специальном прозрачном ларце, оставили в храме на постоянное пребывание.

После Крестного хода в Троицком храме прошла божественная литургия.


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