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10:25, 29 июля 2018 744
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Первая неделя августа в Рязанской области будет жаркой

Первая неделя августа в Рязанской области будет жаркой

На следующей неделе в Рязанской области ожидается жаркая погода. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 30 июля, возможен небольшой дождь, синоптики пообещали до +15 градусов. Днем также небольшой дождь и до +26 градусов.

Во вторник, 31 июля, в регионе ожидается до +27 градусов и солнечная погода. В среду температура поднимется еще на один градус, ночью в эти дни будет до +13, +14 градусов. Осадки не ожидаются.

Четверг, 2 августа, будет самым жарким днем недели: синоптики пообещали до +29 градусов днем, ночью +15 градусов. В пятницу в регион придут небольшие дожди. Погода также будет жаркой: до +26 градусов днем, ночью до +15 градусов.


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