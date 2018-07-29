Эксперты составили топ-5 смартфонов по отзывам пользователей

Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые стали лучшими по отзывам пользователей в «Яндекс.Маркете». На первом месте оказался Huawei P20 Pro, пишет «
Средняя стоимость смартфона в России составила 53 тысячи рублей.
На второй строчке рейтинга оказался Honor View 10 128GB / 6GB стоимостью в 33 тысячи рублей (базовая модификация). Устройство получило 91% положительных отзывов.
Третье место занял OnePlus 6 6/64GB, который может обойтись порядка 35 тысяч рублей. Смартфон пользуется спросом из-за сходства с iPhone X.
На четвертом месте оказался amsung Galaxy S9 Plus 64GB стоимостью примерно 56 тысяч рублей. Он собрал более 62% положительных отзывов пользователей.
На пятом месте оказался HTC U11 EYEs. Средняя его стоимость в России составила 23,4 тысячи рублей. Устройство получило 100% рекомендаций от пользователей.