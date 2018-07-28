Умер писатель Владимир Войнович

Умер Владимир Войнович. Писатель скончался на 86-м году жизни, сообщил в ночь на субботу, 28 июля, журналист Виктор Давыдов на своей
«Два часа назад умер Владимир Войнович. Шок. Что-то мне подсказывает, что спать сегодня не получится», — написал он.
Давыдом отметил, что писатель скончался от сердечного приступа.
Справка
Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Душанбе. Является автором романов «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда» и других. Писатель также известен как автор текстов к песням, например «Четырнадцать минут до старта».
Фото «Википедии»