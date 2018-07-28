Любимов открыл в рязанском парке первую в стране «Точку возможностей». Фото

Глава региона Николай Любимов в рамках запуска Всероссийского молодежного политического марафона «50 дней лета» открыл в парке имени Гагарина первую в России молодую креативную площадку «Точка возможностей».

Так, в субботу, 28 июля, рядом с раскрашенным граффити контейнером прошла открытая дискуссия с участием губернатора Николая Любимова и председателем Координационного совета МГЕР (Молодой Гвардии Единой России) Денисом Давыдовым. Они ответили на вопросы рязанцев о благоустройстве парка и города, а также на личные вопросы.

«Здесь появится возможность пообщаться с депутатами, друг с другом, послушать хорошую музыку и поиграть в стритбол. Задавать определенные темы разговора здесь никто не будет — можно будет обсудить любые. Мы же приглядимся к ребятам, которые будут приходить сюда. Кого-то может быть пригласим для реализации проектов», — рассказал губернатор.

Также он пообещал начать реконструкцию парка Гагарина в следующем году. Помимо Любимова на открытии присутствовал председатель облдумы Аркадий Фомин. В беседе с журналистами он отметил, что этим летом такая «Точка возможностей» работает в Приокском, а в следующем откроется еще по одной в каждом районе Рязани и несколько — в райцентрах.

«Мы в этом году посмотрим насколько это заработает и оценим, как отнесутся люди. Я уверен, что эта площадка будет позволять неформально общаться на разные темы с людьми, которые успешны и чего-то уже добились в жизни. В дальнейшем эти темы „Единая Россия“ будет разрабатывать вместе с „Молодой Гвардией“», — сказал Фомин.

«Точка возможностей» будет работать ежедневно до сентября с 10 до 22 часов в парке Гагарина.