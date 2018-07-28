В субботу, 28 июля, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовала
В ближайший час до конца дня на территории области кратковременные ливни и грозы. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду.
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В субботу, 28 июля, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовала
В ближайший час до конца дня на территории области кратковременные ливни и грозы. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду.
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