Житель Александро-Невского района задолжал более 150 тысяч своим детям-инвалидам

Житель Александро-Невского района Рязанской области задолжал более 150 тысяч своим детям-инвалидам. Об этом сообщил
Мужчину лишили родительских прав в отношении двух его детей-инвалидов и обязали его уплачивать алименты в размеры ½ всех видов заработка.
Будучи нетрудоустроенным, отец долгое время не выплачивал алименты, в связи с чем его привлекли к административной ответственности и назначили 50 часов обязательных работ.
После этого он «необходимых выводов для себя не сделал» и продолжил уклонятся от уплаты алиментов, которые находятся в доме-интернате.
Суд назначил ему семь месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.