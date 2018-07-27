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16:25, 27 июля 2018 221
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В Старожилове столкнулись «шестерка» и скутер. Фото

В Старожилове столкнулись «шестерка» и скутер. Фото

В Старожилове Рязанской области столкнулись «шестерка» и скутер. Об этом пишет издательство «Пресса».

ДТП произошло в пятницу, 27 июля, на улице Советской. По словам инспектора ДПС Павла Трунина, авария произошла по вине 69-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2106.

«Юноша на скутере двигался по главной дороге, однако выезжающий со стороны „Сбербанка“ водитель „шестерки“ скутериста не заметил и продолжал выезд на главную дорогу», — рассказал он.

Пострадавшего 27-летнего водителя скутера госпитализировали в Старожиловскую ЦРБ.


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