В Старожилове столкнулись «шестерка» и скутер. Фото

В Старожилове Рязанской области столкнулись «шестерка» и скутер. Об этом пишет издательство «
ДТП произошло в пятницу, 27 июля, на улице Советской. По словам инспектора ДПС Павла Трунина, авария произошла по вине 69-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2106.
«Юноша на скутере двигался по главной дороге, однако выезжающий со стороны „Сбербанка“ водитель „шестерки“ скутериста не заметил и продолжал выезд на главную дорогу», — рассказал он.
Пострадавшего 27-летнего водителя скутера госпитализировали в Старожиловскую ЦРБ.