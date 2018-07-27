В Рязанской области начнут производить лекарства от рака. Об этом сообщил
В пятницу, 27 июля, прошла рабочая встреча губернатора Николая Любимова с представителями ПАО «Фармимэкс» и ГК «Новартис».
В ходе встречи обсуждались вопросы реализации инвестиционного проекта, направленного на создание на базе ООО «Скопинфарм» нового производства высокотехнологических препаратов для лечения онкологических заболеваний.
По словам Любимова, «Рязань обладает мощной высокотехнологичной клинической базой».
На территории региона расположен ведущий медицинский вуз страны, который является гарантом обеспечения новых производств квалифицированными кадрами. Глава региона подчеркнул, что в области создана эффективная система поддержки на всех этапах.
Реализация проекта рассчитана до 2021 года, общий объем инвестиций превысит три миллиарда рублей.
«Важность проекта заключается в том, что он соответствует национальной стратегии по борьбе с онкозаболеваниями, и будет способствовать развитию импортозамещения и современного производства цитостатических препаратов в стране», — сказала вице-президент ПАО «Фармимэкс» Инга Нижарадзе.
По итогам встречи были определены дальнейшие действия сторон, направленные на заключение контракта.