В рязанском агроуниверситете прошел полевой семинар

В четверг, 26 июля, в Рязанском государственном агроуниверситете имени Костычева прошел полевой семинар-совещание «Особенности возделывания новых сортов и гибридов масличных культур и применение средств защиты растений».
Участников мероприятия приветствовали ректор университета Николай Бышов и начальник отдела земледелия и растениеводства регионального минсельхоза Иван Сазонкин.
Основной упор докладчики сделали на особенности возделывания новых сортов и гибридов масличных культур и применение средств защиты растений.
На семинаре речь шла о преимуществах и особенностях возделывания гибридов подсолнечника, системе его защиты, биологических препаратах для выращивания сельскохозяйственных культур.
Участникам продемонстрировали посевы рапса и линейки гибридов Clearfield.
С представителями районных управлений сельского хозяйства, руководителями и специалистами сельскохозяйственных предприятий области, учеными агроуниверситета участники обсудили результаты научных исследований и их практическая значимость