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10:57, 27 июля 2018 169

В рязанском агроуниверситете прошел полевой семинар

В рязанском агроуниверситете прошел полевой семинар

В четверг, 26 июля, в Рязанском государственном агроуниверситете имени Костычева прошел полевой семинар-совещание «Особенности возделывания новых сортов и гибридов масличных культур и применение средств защиты растений».

Участников мероприятия приветствовали ректор университета Николай Бышов и начальник отдела земледелия и растениеводства регионального минсельхоза Иван Сазонкин.

Основной упор докладчики сделали на особенности возделывания новых сортов и гибридов масличных культур и применение средств защиты растений.

На семинаре речь шла о преимуществах и особенностях возделывания гибридов подсолнечника, системе его защиты, биологических препаратах для выращивания сельскохозяйственных культур.

Участникам продемонстрировали посевы рапса и линейки гибридов Clearfield.

С представителями районных управлений сельского хозяйства, руководителями и специалистами сельскохозяйственных предприятий области, учеными агроуниверситета участники обсудили результаты научных исследований и их практическая значимость


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