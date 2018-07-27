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11:02, 27 июля 2018 213
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В Рязани собака покусала ребенка около детского сада. Видео

В Рязани собака покусала ребенка около детского сада. Видео

В Рязани около детского сада на 4,5-летнего мальчика набросилась собака. Об этом сообщила очевидец в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

Инцидент произошел около строящегося дома по адресу: Октябрьский городок, дом №34а. Как отметила женщина, ребенку понадобилась медпомощь.

«Начальник этой стройки вышел и не начал извиняться и просить прощения, а наоборот начал угрожать матери ребенка физической расправой, если она не успокоится и не уйдет оттуда. А потом сказал своим рабочим все закрыть и спокойно сел в свой „Лексус“ и уехал», — написала рязанка.

Как рассказала RZN.info женщина, она написала заявление в полицию.

Подробности произошедшего уточняются.

Фото Елены Бакаевой


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