В Рязани собака покусала ребенка около детского сада. Видео

В Рязани около детского сада на 4,5-летнего мальчика набросилась собака. Об этом сообщила очевидец в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».
Инцидент произошел около строящегося дома по адресу: Октябрьский городок, дом №34а. Как отметила женщина, ребенку понадобилась медпомощь.
«Начальник этой стройки вышел и не начал извиняться и просить прощения, а наоборот начал угрожать матери ребенка физической расправой, если она не успокоится и не уйдет оттуда. А потом сказал своим рабочим все закрыть и спокойно сел в свой „Лексус“ и уехал», — написала рязанка.
Как рассказала RZN.info женщина, она написала заявление в полицию.
Подробности произошедшего уточняются.
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