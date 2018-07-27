В «Рязаньэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за полугодие 2018 года

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги деятельности по ремонту энергооборудования за полугодие 2018 года.
За это время энергетики провели плановый ремонт десяти подстанций 35-110 кВ, 386 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и 126 трансформаторов, отремонтировали около 1044 км воздушных линий различных классов напряжения, заменив при этом порядка 1250 опор, 8150 изоляторов и 14,3 км провода.
На площади более 694 Га специалисты расчистили растительность, расширили просеки вдоль трасс линий электропередачи для предотвращения отключений ВЛ из-за падений деревьев и контакта веток с проводами.
«Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и социально-значимых объектов в городах и населенных пунктах всех районов Рязанской области, а также крупных предприятий и организаций: ОАО „Рязанский радиозавод“, ГУ РО Дворец спорта „Олимпийский“, ЗАО „Точинвест“», — отметили в пресс-службе организации.
Всего в 2018 году энергетики филиала планируют отремонтировать более 3030 км ЛЭП всех классов напряжения, 29 подстанций 110-35 кВ, 604 трансформаторных подстанции 6-10/0,4 кВ и 163 трансформатора. От древесно-кустарниковой растительности будет расчищено 1092 га просек вдоль трасс ЛЭП.
Отмечается, что все мероприятия ремонтной программы выполняются по графику и в полном объеме.
«От этого зависит не только успешное прохождение предстоящего осенне-зимнего максимума нагрузок в электросетях, но и обеспечение надежного электроснабжения потребителей и повышение эффективности работы электросетевого комплекса в целом», — заключили энергетики.