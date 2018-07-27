Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:25, 27 июля 2018 148

В «Рязаньэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за полугодие 2018 года

В «Рязаньэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за полугодие 2018 года

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги деятельности по ремонту энергооборудования за полугодие 2018 года.

За это время энергетики провели плановый ремонт десяти подстанций 35-110 кВ, 386 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и 126 трансформаторов, отремонтировали около 1044 км воздушных линий различных классов напряжения, заменив при этом порядка 1250 опор, 8150 изоляторов и 14,3 км провода.

На площади более 694 Га специалисты расчистили растительность, расширили просеки вдоль трасс линий электропередачи для предотвращения отключений ВЛ из-за падений деревьев и контакта веток с проводами.

«Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и социально-значимых объектов в городах и населенных пунктах всех районов Рязанской области, а также крупных предприятий и организаций: ОАО „Рязанский радиозавод“, ГУ РО Дворец спорта „Олимпийский“, ЗАО „Точинвест“», — отметили в пресс-службе организации.

Всего в 2018 году энергетики филиала планируют отремонтировать более 3030 км ЛЭП всех классов напряжения, 29 подстанций 110-35 кВ, 604 трансформаторных подстанции 6-10/0,4 кВ и 163 трансформатора. От древесно-кустарниковой растительности будет расчищено 1092 га просек вдоль трасс ЛЭП.

Отмечается, что все мероприятия ремонтной программы выполняются по графику и в полном объеме.

«От этого зависит не только успешное прохождение предстоящего осенне-зимнего максимума нагрузок в электросетях, но и обеспечение надежного электроснабжения потребителей и повышение эффективности работы электросетевого комплекса в целом», — заключили энергетики.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:25, 27 июля 2018
В «Рязаньэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за полугодие 2018 года
13:15, 27 июля 2018
На Трудовой улице на неделю перекроют движение
10:12, 27 июля 2018
Рязанский «Водоканал» показал лучшую прибыль среди городских предприятий
9:24, 27 июля 2018
Утренний обзор рязанских пробок: 27 июля
20:45, 26 июля 2018
Жительница Заборья пожаловалась на свалку мусора на детской площадке
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Несколько поколений «у руля». «Отцы и дети» рязанской «Автоколонны № 1310»

Несколько поколений «у руля». «Отцы и дети» рязанской «Автоколонны № 1310»

«Автоколонна № 1310» — одно из старейших предприятий Рязани, где появились так называемые рабочие династии.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:29, 25 июля 2018 23 672
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
20:40, 15 июля 2018 22 120
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 3
19:10, 23 июля 2018 19 477
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
13:46, 20 июля 2018 17 214
После ливней в Горроще начал разваливаться дом. Фото 4
20:59, 24 июля 2018 17 145
Ольга Бузова попала в ДТП в Москве
Все новости
Форум