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12:58, 27 июля 2018 434
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В городской поликлинике №2 появится «Открытая регистратура»

В городской поликлинике №2 появится «Открытая регистратура»

В городской поликлинике №2 появится «Открытая регистратура». Об этом сообщи сайт минздрава Рязанской области.

Регистратура открытого типа появится в холле медучреждения, которое находится по адресу: улица Керамзавод, дом №25. Это помещение поликлиники №13, объединившейся с поликлиникой №2.

Отмечается, что в настоящий момент идет четвертый этап по ремонту и реконструкции помещений — их приводят в соответствие санитарным требованиям.

Главврач Олег Нагибин отметил, что регистратура открытого типа «позволит повысить доступность медицинской помощи пациентам».


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