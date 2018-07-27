В городской поликлинике №2 появится «Открытая регистратура». Об этом сообщи
Регистратура открытого типа появится в холле медучреждения, которое находится по адресу: улица Керамзавод, дом №25. Это помещение поликлиники №13, объединившейся с поликлиникой №2.
Отмечается, что в настоящий момент идет четвертый этап по ремонту и реконструкции помещений — их приводят в соответствие санитарным требованиям.
Главврач Олег Нагибин отметил, что регистратура открытого типа «позволит повысить доступность медицинской помощи пациентам».