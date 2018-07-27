На Трудовой улице на неделю перекроют движение

Из-за ремонта теплотрассы коло дома №14 на улице Трудовой перекроют движение. Об этом сообщил
Участок на улице закроют с 8:00 30 июля до 24:00 6 августа.
На этот период изменится движение общественного транспорта:
- автобусы маршрута №14 при движении из города будут следовать по улицам Матросова, Ломоносова, Трудовой далее — по своему маршруту;
- автобусы маршрута №68 при движении из центра города будут следовать до конечной остановки «улица Разина» по своему маршруту, в обратном направлении по улицам Телевизионной, Ломоносова, Трудовой, далее — по своему маршруту.