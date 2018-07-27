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13:15, 27 июля 2018 454
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На Трудовой улице на неделю перекроют движение

На Трудовой улице на неделю перекроют движение

Из-за ремонта теплотрассы коло дома №14 на улице Трудовой перекроют движение. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Участок на улице закроют с 8:00 30 июля до 24:00 6 августа.

На этот период изменится движение общественного транспорта:

  • автобусы маршрута №14 при движении из города будут следовать по улицам Матросова, Ломоносова, Трудовой далее — по своему маршруту;
  • автобусы маршрута №68 при движении из центра города будут следовать до конечной остановки «улица Разина» по своему маршруту, в обратном направлении по улицам Телевизионной, Ломоносова, Трудовой, далее — по своему маршруту.

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