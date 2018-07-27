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16:20, 27 июля 2018 662
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ЦСКА и «Монако» объявили о переходе Головина

ЦСКА и «Монако» объявили о переходе Головина

ЦСКА объявил о переходе полузащитника Александра Головина в «Монако». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Игрок уже прошел медосмотр. Сумма трансфера не разглашается, при этом отмечается, что она станет рекордной в истории клуба. По информации газеты «Спорт-Экспресс», французы заплатят за Головина около 30 млн евро.

«ПФК ЦСКА благодарен Александру за время, проведенное в клубе, за яркую игру и вклад в достижения команды. Желаем успешной карьеры в Европе!» — говорится в сообщении.

Головин является воспитанником ЦСКА. За основную команду сыграл 113 матчей и забил 13 голов. Чемпион России — 2015/16, в сезоне-2017/18 болельщики признали его лучшим игроком красно-синих.

Кроме того, Александр является чемпионом Европы среди молодежных команд U-17 (2013 год), участвовал в ЕВРО-2016, вместе с основной сборной дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ. Всего на его счету 23 матча и 3 гола за национальную сборную.

«Я очень счастлив присоединиться к „Монако“. Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе», — заявил игрок, его слова приводит официальный сайт «Монако».


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