В горах Карачаево-Черкесии эвакуировали 17-летнего рязанца. Молодой человек получил травму на перевале на высоте 2300 метров над уровнем моря, передает «
Инцидент произошел в среду, 25 июля, недалеко от поселка Архыз. Для оказания помощи на место прибыли спасатели Карачаево-Черкесского отряда МЧС России.
Специалисты поднялись к пострадавшему, оказали ему первую помощь и транспортировали к дороге. К 20:10 туриста доставили на базу архызского поисково-спасательного отряда, где передали бригаде скорой помощи.