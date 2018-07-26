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14:41, 26 июля 2018 92
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Рязанский бензин продолжил дешеветь

Рязанский бензин продолжил дешеветь

Рязанский бензин продолжает дешеветь. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

Средняя стоимость одного литра уменьшилась на семь копеек до 42,18 рублей.

За неделю цена АИ-92 снизилась на пять копеек до 41,03 рублей, а АИ-95 — на две копейки до 43,61. Цена на АИ-98 не изменилась — 49,70 рублей.

Литр дизельного топлива за неделю подешевел на девять копеек — до 43 рублей 69 копеек.

Регион остался на 13-м месте в ЦФО по стоимости бензина в целом, АИ-92 и АИ-95 — на 12-м. АИ-98 — поднялся на третье место, а дизтопливо — на 11-е.


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