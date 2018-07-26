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8:48, 26 июля 2018 258
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Полузащитник ЦСКА Александр Головин перейдет в «Монако»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин перейдет в «Монако»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин перейдет в «Монако». Информацию об этом подтвердил газете «Спорт-Экспресс» вице-президент клуба Вадим Васильев.

«"Монако» и ЦСКА сегодня во второй половине дня окончательно договорились по трансферу Головина", — сказал Васильев. По его словам, переговоры были сложными, поскольку на полузащитника всерьез претендовали «Ювентус» и «Челси».

Головин подпишет контракт на пять лет. По информации издания, сумма трансфера составит около 30 млн евро. Таким образом, уроженец Кемеровской области станет самым дорогим российским футболистом в истории. Пока рекорд удерживает переход Юрия Жиркова в Челси в 2009 году, тогда лондонцы выложили за игрока ЦСКА 21 млн евро.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира Головин сыграл в четырех матчах, отметившись голом и двумя результативными передачами. За ЦСКА в прошлом сезоне полузащитник провел 43 матча, забил семь голов.


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