Полузащитник ЦСКА Александр Головин перейдет в «Монако». Информацию об этом подтвердил газете «
«"Монако» и ЦСКА сегодня во второй половине дня окончательно договорились по трансферу Головина", — сказал Васильев. По его словам, переговоры были сложными, поскольку на полузащитника всерьез претендовали «Ювентус» и «Челси».
Головин подпишет контракт на пять лет. По информации издания, сумма трансфера составит около 30 млн евро. Таким образом, уроженец Кемеровской области станет самым дорогим российским футболистом в истории. Пока рекорд удерживает переход Юрия Жиркова в Челси в 2009 году, тогда лондонцы выложили за игрока ЦСКА 21 млн евро.
Напомним, на прошедшем чемпионате мира Головин сыграл в четырех матчах, отметившись голом и двумя результативными передачами. За ЦСКА в прошлом сезоне полузащитник провел 43 матча, забил семь голов.