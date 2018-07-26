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10:57, 26 июля 2018 129
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На допвыборы в рязанскую облдуму потратят более 10 миллионов

На допвыборы в рязанскую облдуму потратят более 10 миллионов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

На допвыборы в рязанскую облдуму потратят более 10 миллионов. Об этом в среду, 25 июля, сообщил секретарь регионального избиркома Сергей Скобелев.

По его словам, из 10 миллионов 695 тысяч основная сумма пойдет на работу четырех территориальных и 185 участковых избирательных комиссий. 1,6 миллиона пойдут в облизбирком.

Напомним выборы в областную думу пройдут в Пителинском, Сараевском, Чучковском и Шацком районах (10-й округ) 9 сентября. По этому округу в облдуму избрался Никита Гордеев, этой весной отказавшийся от мандата.


© RZN.info

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