На допвыборы в рязанскую облдуму потратят более 10 миллионов. Об этом в среду, 25 июля, сообщил секретарь регионального избиркома Сергей Скобелев.
По его словам, из 10 миллионов 695 тысяч основная сумма пойдет на работу четырех территориальных и 185 участковых избирательных комиссий. 1,6 миллиона пойдут в облизбирком.
Напомним выборы в областную думу пройдут в Пителинском, Сараевском, Чучковском и Шацком районах (10-й округ) 9 сентября. По этому округу в облдуму избрался Никита Гордеев, этой весной отказавшийся от мандата.