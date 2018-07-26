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10:30, 26 июля 2018 271

Цены на квартиры в Рязани не будут расти до осени — «Северная компания»

Цены на квартиры в Рязани не будут расти до осени — «Северная компания»

Цены на рязанскую недвижимость не изменятся до конца лета. Об этом заявили в пресс-службе «Северной компании».

Сейчас застройщик предоставляет скидку на квартиры в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Предложения действуют на квартиры во всех жилых комплексах компании при заключении договора долевого строительства до 31 августа.

«Северная компания» предлагает квартиры в ЖК «Северный» в Олимпийском городке, в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, в ЖК «Метропарк» на берегу Трубежа и в жилом комплексе с подземной парковкой «Дом на Полетаева» в Горроще.

«Мы ставим целью полную обеспеченность жителей своих ЖК парковочными местами. В наших дворах установлены спортивные и детские площадками с травмобезопасным покрытием, уличные тренажеры. Рядом с жилыми комплексами расположена вся необходимая социальная инфраструктура: медицинские учреждения, торговые центры, спортивные комплексы и детские сады», — рассказали в пресс-службе.

Офис «Северной компании» расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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