Цены на рязанскую недвижимость не изменятся до конца лета. Об этом заявили в пресс-службе «Северной компании».
Сейчас застройщик предоставляет скидку на квартиры в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Предложения действуют на квартиры во всех жилых комплексах компании при заключении договора долевого строительства до 31 августа.
«Северная компания» предлагает квартиры в ЖК «Северный» в Олимпийском городке, в
«Мы ставим целью полную обеспеченность жителей своих ЖК
Офис «Северной компании» расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в