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21:11, 25 июля 2018 380
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Найденных в ермишинском лесу куриц убьют

Найденных в ермишинском лесу куриц убьют

Куриц, которых нашли 25 июля в ермишинском лесу, убьют. Об этом сообщили в ГУ ветеринарии Рязанской области.

Всего в в районе шестого километра дороги Высокое-Прундас находились около 200 живых и 25 погибших птиц. У выживших куриц зафиксировали признаки истощения и обезвоженности. По словам специалистов, это может свидетельствовать о длительной перевозке. В управлении предположили, что птиц оставили в лесу проезжавшие мимо торговцы.

В трупах погибших куриц не обнаружили острых инфекционных заболеваний, в том числе птичьего гриппа.

«В связи с тем, что собственник птицы не установлен, учитывая напряженную эпизоотическую обстановку по гриппу птиц, в том числе на территории соседней Нижегородской области, во избежание заноса гриппа птиц в хозяйства жителей Ермишинского района, принято решение об умерщвлении и утилизации всего поголовья птицы», — говорится в сообщении.

Территорию, где находились курицы, продезинфицируют.


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