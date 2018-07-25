Найденных в ермишинском лесу куриц убьют

Куриц, которых нашли 25 июля в ермишинском лесу, убьют. Об этом сообщили в ГУ ветеринарии Рязанской области.
Всего в в районе шестого километра дороги Высокое-Прундас находились около 200 живых и 25 погибших птиц. У выживших куриц зафиксировали признаки истощения и обезвоженности. По словам специалистов, это может свидетельствовать о длительной перевозке. В управлении предположили, что птиц оставили в лесу проезжавшие мимо торговцы.
В трупах погибших куриц не обнаружили острых инфекционных заболеваний, в том числе птичьего гриппа.
«В связи с тем, что собственник птицы не установлен, учитывая напряженную эпизоотическую обстановку по гриппу птиц, в том числе на территории соседней Нижегородской области, во избежание заноса гриппа птиц в хозяйства жителей Ермишинского района, принято решение об умерщвлении и утилизации всего поголовья птицы», — говорится в сообщении.
Территорию, где находились курицы, продезинфицируют.