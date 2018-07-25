В Спасском районе уничтожили заросли борщевика

В черте населенных пунктов Малышево и Макеево Спасского района уничтожили заросли борщевика. Трава разрослась на участках около десяти соток, пишет издательство «
«Основная угроза борщевика в том, что он способен вызвать ожоги на теле человека. Кожа вначале краснеет, потом возникает боль, отек, появляются пузыри», — говорится в сообщении.
Глава Выжелесского поселения Геннадий Панкин, начальник отдела архитектуры районной администрации Николай Медведков и добровольные пожарные дружинники обработали заросли борщевика гербицидами.
Чтобы предупредить жителей об опасности, которую представляет растение, рядом установили информационные плакаты.