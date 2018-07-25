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9:17, 25 июля 2018 359
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Из-за роста цен на топливо в России подорожают авиабилеты

Из-за роста цен на топливо в России подорожают авиабилеты

Из-за роста цен на топливо в России подорожают авиабилеты. Авиакомпании начали перекладывать в стоимость билетов весенний скачок цен на авиакеросин более чем на 20%, пишет «Коммерсант».

«Аэрофлот» повысит сбор уже с 26 июля на всех внутренних рейсах. Для эконом и комфорт-класса повышение составит 200 рублей, для бизнес-класса — 400 рублей.

Ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на 20-40 евро на международных рейсах.

По оценкам специалистов, при продолжении этой тенденции билеты в пакетных турах могут к зиме подорожать на 10%.


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