Из-за роста цен на топливо в России подорожают авиабилеты. Авиакомпании начали перекладывать в стоимость билетов весенний скачок цен на авиакеросин более чем на 20%, пишет «
«Аэрофлот» повысит сбор уже с 26 июля на всех внутренних рейсах. Для эконом и комфорт-класса повышение составит 200 рублей, для бизнес-класса — 400 рублей.
Ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на 20-40 евро на международных рейсах.
По оценкам специалистов, при продолжении этой тенденции билеты в пакетных турах могут к зиме подорожать на 10%.