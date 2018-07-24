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18:14, 24 июля 2018 659
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Торты с малиной. Рязанские кондитеры поучаствовали во всероссийском конкурсе профмастерства. Фото 1

Торты с малиной. Рязанские кондитеры поучаствовали во всероссийском конкурсе профмастерства. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанские кондитеры поучаствовали в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Кулинарный поединок между шестью поварами прошел в Рязанском технологическом колледже, во вторник, 24 июля.

По двое участников представили гипермаркеты «Глобус» и «Европа». ООО «Альбион» и ИП «Копанева Г. В.» выставили по одному повару. Перед началом соревнования они прошли жеребьевку и получили свой номер.

По условиям конкурса, тематический торт должен был иметь один обязательный ингредиент — малину.

«В рамках поединка участникам предстояло пройти теоретический тест и только потом приступить к приготовлению блюда. Члены жюри при этом внимательно наблюдали за процессом, отмечали нюансы и нарушения, в том числе и санитарные. И только после дегустации вынесли общее решение», — рассказали корреспонденту RZN.info организаторы конкурса.

В итоге третье место заняла Ирина Митюкова (ИП «Копанева Г. В.») и получила 10 тысяч рублей. Кондитер Оксана Курмалеева («Европа») за второе место получила 20 тысяч, а победитель Светлана Горелова (ООО «Альбион») выиграла 30 тысяч рублей и возможность поучаствовать в федеральном этапе конкурса, который пройдет в Тамбове в феврале 2018 года.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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