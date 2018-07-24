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17:11, 24 июля 2018 1 201
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Субботний ураган в Рязанском районе повредил мемориальную доску. Фото

Субботний ураган в Рязанском районе повредил мемориальную доску. Фото

Субботний ураган в Рязанском районе повредил мемориальную доску. Об этом пишет издательство «Пресса».

Вечером в субботу, 21 июля, в Заокском прошел ураган.

Отмечается, что «основной удар» приняло на себя село Коростово. Сильный ветер свалил несколько сотен деревьев, посаженных в 50-60-х годах для укрепления грунта.

Пострадал также мемориальный комплекс «Родина-мать», расположенный в Коростове на возвышенности. Одну из досок массой около 600 килограммов опрокинул ураган.

«Ветер протащил ее метра четыре и бросил наземь. Мемориальный комплекс будто остановил ветер, прикрыл от него деревянные дома, расположенные позади», — отметила глава сельского поселения Нина Судачкова.

Напомним, ураган в этом районе вырвал деревья с корнем.


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