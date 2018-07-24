Субботний ураган в Рязанском районе повредил мемориальную доску. Фото

Субботний ураган в Рязанском районе повредил мемориальную доску. Об этом пишет издательство «
Вечером в субботу, 21 июля, в Заокском прошел ураган.
Отмечается, что «основной удар» приняло на себя село Коростово. Сильный ветер свалил несколько сотен деревьев, посаженных в 50-60-х годах для укрепления грунта.
Пострадал также мемориальный комплекс «Родина-мать», расположенный в Коростове на возвышенности. Одну из досок массой около 600 килограммов опрокинул ураган.
«Ветер протащил ее метра четыре и бросил наземь. Мемориальный комплекс будто остановил ветер, прикрыл от него деревянные дома, расположенные позади», — отметила глава сельского поселения Нина Судачкова.
Напомним, ураган в этом районе