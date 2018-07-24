Рязанский полицейский заступился за женщину, которую обвинили в воровстве. Женщина работает корреспондентом, поэтому рассказала об этой «неприятной истории», которая произошла с ней в воскресенье, 22 июля, в Соколовке. Рязанка пришла в магазин «Fix Price», чтобы купить чистящее средство и вешалки, сообщила она на своей странице «ВКонтакте».

«Несла я это все в руках, как и небольшой пакет с лекарствами и еще что-то из „Пятерочки“», — отметила она.

Продавец-кассир, не начав пробивать ее покупки на кассе, потребовал показать пакет, который она держала в руках. У молодого человека были подозрения, что в нем находились товары из магазина «Fix Price».

«Я обиделась на такие претензии, тем более ничем не подтвержденные, и сказала, что не буду показывать пакет, так как это личные вещи — только если в присутствии полиции», — написала Вера Холодная.

Кассир вызвал полицию. Охранник сказал рязанке, что она «как честный человек должна была складировать свои вещи в шкафчик магазина».

Когда прибыл полицейский, «на удивление продавца и охранника», он начал ее «защищать и журить сотрудников магазина». Женщина показала ему пакет.

Сотрудник полиции «отчитал» сотрудников магазина, отметив, что «если вам кажется, что человек подозрителен, надо за ним ходить и присматривать или же следить по камере».

«Я с самого начала знала, что я права, но все равно вся процедура ожидания полицейских, потом хождение в „страшную серую машину“, которая возит преступников, под провожающие взгляды соколовских была неприятна и унизительна», — рассказала рязанка.

Она отметила, что написала заявление с просьбой провести проверку в отношении продавца и охранника.