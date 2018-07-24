Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:52, 24 июля 2018 562
 0    0

Рязанский полицейский заступился за женщину, которую обвинили в воровстве 1

Рязанский полицейский заступился за женщину, которую обвинили в воровстве

Рязанский полицейский заступился за женщину, которую обвинили в воровстве. Женщина работает корреспондентом, поэтому рассказала об этой «неприятной истории», которая произошла с ней в воскресенье, 22 июля, в Соколовке. Рязанка пришла в магазин «Fix Price», чтобы купить чистящее средство и вешалки, сообщила она на своей странице «ВКонтакте».

«Несла я это все в руках, как и небольшой пакет с лекарствами и еще что-то из „Пятерочки“», — отметила она.

Продавец-кассир, не начав пробивать ее покупки на кассе, потребовал показать пакет, который она держала в руках. У молодого человека были подозрения, что в нем находились товары из магазина «Fix Price».

«Я обиделась на такие претензии, тем более ничем не подтвержденные, и сказала, что не буду показывать пакет, так как это личные вещи — только если в присутствии полиции», — написала Вера Холодная.

Кассир вызвал полицию. Охранник сказал рязанке, что она «как честный человек должна была складировать свои вещи в шкафчик магазина».

Когда прибыл полицейский, «на удивление продавца и охранника», он начал ее «защищать и журить сотрудников магазина». Женщина показала ему пакет.

Сотрудник полиции «отчитал» сотрудников магазина, отметив, что «если вам кажется, что человек подозрителен, надо за ним ходить и присматривать или же следить по камере».

«Я с самого начала знала, что я права, но все равно вся процедура ожидания полицейских, потом хождение в „страшную серую машину“, которая возит преступников, под провожающие взгляды соколовских была неприятна и унизительна», — рассказала рязанка.

Она отметила, что написала заявление с просьбой провести проверку в отношении продавца и охранника.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:32, 24 июля 2018
Родителям рязанских школьников, отравившихся в поезде, вернут деньги
10:14, 24 июля 2018
Рязанский приборный завод подарил сварочный аппарат «Политеху»
9:52, 24 июля 2018
Рязанский полицейский заступился за женщину, которую обвинили в воровстве 1
9:25, 24 июля 2018
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет 2
9:11, 24 июля 2018
Четверо рязанцев вернулись домой после путешествия на север Европы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции

Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции 4

Может ли натуральная кожа быть экологичной?

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 10 июля 2018 23 630
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 695
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 2
20:22, 14 июля 2018 16 388
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 907
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
13:46, 20 июля 2018 14 746
После ливней в Горроще начал разваливаться дом. Фото 4
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум