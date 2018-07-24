Рязанский детский сад оштрафуют за антисанитарию и нехватку мебели

Рязанский детский сад №20 оштрафуют за найденные там нарушения. Об этом сообщил
Надзорный орган проверил детский сад после коллективного обращения о нарушениях. Так, в одном из помещений на немоющихся обоях образовался темный налет. В спальной на стане лопнула краска. Также в детском саду не хватает кроватей, столиков, на всех детей выделено недостаточное количество столовой и чайной посуды. Помимо этого, используется посуда с поврежденной эмалью.
В отношении заведующей детсада вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ. Дело направили в управление Роспотребнадзора по Рязанской области.
По данной статье должностным лицам грозит штраф от трех тысяч до семи тысяч рублей, юридическим лицам — от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.