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16:58, 24 июля 2018 949
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Рязанский детский сад оштрафуют за антисанитарию и нехватку мебели

Рязанский детский сад оштрафуют за антисанитарию и нехватку мебели

Рязанский детский сад №20 оштрафуют за найденные там нарушения. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Надзорный орган проверил детский сад после коллективного обращения о нарушениях. Так, в одном из помещений на немоющихся обоях образовался темный налет. В спальной на стане лопнула краска. Также в детском саду не хватает кроватей, столиков, на всех детей выделено недостаточное количество столовой и чайной посуды. Помимо этого, используется посуда с поврежденной эмалью.

В отношении заведующей детсада вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ. Дело направили в управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

По данной статье должностным лицам грозит штраф от трех тысяч до семи тысяч рублей, юридическим лицам — от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.


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