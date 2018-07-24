На нескольких центральных улицах Рязани прошел танцевальный флешмоб. Фото и видео

В воскресенье, 22 июля, в Рязани прошел флешмоб, посвященный международному дню кизомбы. Об этом RZN.info рассказали организаторы мероприятия.
Акция прошла на нескольких площадках: на площади Театральной, на улице Почтовой, территории возле гостиницы «Старый город», в ТРЦ «Премьер» и «Малина», а также в кремле.
«День кизомбы отмечается впервые, и в этом году его было решено отпраздновать Всемирным флешмобом, который стал самым масштабным кизомба-мероприятием в истории. Для рязанских танцоров участие в этом танцевальном марафоне — уникальный опыт», — рассказала координатор проекта в Рязани Мария Кивва.
Хореографами в Рязани стали преподаватели Марина Мармур и Илья Ваньков.
Участники разучили одинаковую хореографию и исполнили ее под одну композицию.
Акцию поддержали 40 стран и 100 городов по всему миру. Организаторы планируют смонтировать общий клип с участием танцевальных команд всех стран.
Справка
Кизомба — современный городской популярный парный танец, а также музыкальный жанр. Этот танец возник как смесь традиционной
Фото Юрия Красовского