На «Авиадартс-2018» прибыли все летчики-участники

На «Авиадартс-2018» прибыли экипажи четырех стран-участниц. Об этом этом сообщил
Переброску авиационной техники в Дягилево завершили.
В конкурсе впервые поучаствуют экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах Н-6 и Y-9 соответственно.
Всего от четырех команд Китайской Народной Республики, Беларуси, Казахстана и России выступят более 60 экипажей.
Зачет проведут по семи номинациям в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также армейской авиации на боевых и транспортной боевых вертолетах.
«Авиадартс-2018» пройдет с 29 июля по 11 августа. Летная часть соревнований состоится на полигоне Дубровичи под Рязанью.