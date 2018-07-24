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11:04, 24 июля 2018 1 026
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На «Авиадартс-2018» прибыли все летчики-участники 1

На «Авиадартс-2018» прибыли все летчики-участники

На «Авиадартс-2018» прибыли экипажи четырех стран-участниц. Об этом этом сообщил сайт Минобороны России.

Переброску авиационной техники в Дягилево завершили.

В конкурсе впервые поучаствуют экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах Н-6 и Y-9 соответственно.

Всего от четырех команд Китайской Народной Республики, Беларуси, Казахстана и России выступят более 60 экипажей.

Зачет проведут по семи номинациям в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также армейской авиации на боевых и транспортной боевых вертолетах.

«Авиадартс-2018» пройдет с 29 июля по 11 августа. Летная часть соревнований состоится на полигоне Дубровичи под Рязанью.


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