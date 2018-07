Израиль сбил сирийский истребитель «Сухой», на два километра вторгшийся в воздушное пространство страны. По нему выпустили две ракеты комплекса Patriot, сообщила Армия обороны Израиля .

О месте падения самолета и судьбе пилота информации пока нет.

Two Patriot missiles were launched at a Syrian Sukhoi fighter jet that infiltrated about 1 mile into Israeli airspace. The IDF monitored the fighter jet, which was then intercepted by the Patriot missiles. pic.twitter.com/owL4Pm7zER