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11:56, 24 июля 2018 1 046
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Госдума приняла закон о повышении НДС 2

Госдума приняла закон о повышении НДС

Фото: Pixabay.com

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении НДС. Ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 18 до 20%, пишут «Ведомости».

Из четырех парламентских партий инициативу поддержала только «Единая Россия», что не помешало ей принять закон благодаря большинству.

Министерство финансов рассчитывает, что эта мера принесет в федеральный бюджет дополнительные 633,5 млрд рублей в 2019 году, в 2020 и 2021 годах — 678 млрд и 728 млрд руб соответственно.

Эти средства нужны кабмину на исполнение нового майского указа президента Путина. Его цели — увеличение финансирования инфраструктуры, демографической политики, здравоохранения и образования.

Минфин признает, что повышение НДС разгонит рост цен, но при этом удержит инфляцию в 2019 году в диапазоне 4-4,5%. При этом Минэкономразвития ждет ускорения инфляции к концу 2018 года — до 3,1%. Также в ведомстве считают, что население начнет закупать впрок товары длительного пользования.


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