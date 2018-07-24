Госдума приняла закон о повышении НДС

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении НДС. Ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 18 до 20%, пишут «
Из четырех парламентских партий инициативу поддержала только «Единая Россия», что не помешало ей принять закон благодаря большинству.
Министерство финансов рассчитывает, что эта мера принесет в федеральный бюджет дополнительные 633,5 млрд рублей в 2019 году, в 2020 и 2021 годах — 678 млрд и 728 млрд руб соответственно.
Эти средства нужны кабмину на исполнение нового майского указа президента Путина. Его цели — увеличение финансирования инфраструктуры, демографической политики, здравоохранения и образования.
Минфин признает, что повышение НДС разгонит рост цен, но при этом удержит инфляцию в 2019 году в диапазоне 4-4,5%. При этом Минэкономразвития ждет ускорения инфляции к концу 2018 года — до 3,1%. Также в ведомстве считают, что население начнет закупать впрок товары длительного пользования.