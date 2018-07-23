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8:48, 23 июля 2018 772
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Утренний обзор рязанских пробок: 23 июля

Утренний обзор рязанских пробок: 23 июля

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Утром в понедельник, 23 июля, рязанцам придется вновь постоять в пробках на дорогах города.

На ремонтируемом мосту через Оку пробка растянулась почти на два километра в сторону Рязани. Скорость потока не превышает десяти километров в час. В сторону Солотчи затор возник почти от «Круиза». Пробка растянулась на 2,5 километра.

На Московском шоссе движение затруднено от «Барса» до пересечения с улицей Вокзальной. Автомобили двигаются со скоростью не более десяти километров в час.

По-прежнему из-за ремонтных работ крупный затор образовался на Южной окружной. Километровая робка растянулась в сторону Ситниковской улицы от 187-го километра М-5. Автомобили двигаются со скоростью не более десяти километров в час. Кроме того, на Ситниковской также образовалась пробка в сторону центра города.

Серьезный затор появился на улице Есенина. Водителям придется постоять от пересечения с Окским проездом в сторону площади Театральной.

Вновь пробка возникла на улице Зубковой в сторону центра города. Движение затруднено от «Ледового дворца» до проезда Яблочкова. Скорость не превышает семи километров в час.


© RZN.info

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