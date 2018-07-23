Утренний обзор рязанских пробок: 23 июля

Утром в понедельник, 23 июля, рязанцам придется вновь постоять в пробках на дорогах города.
На ремонтируемом мосту через Оку пробка растянулась почти на два километра в сторону Рязани. Скорость потока не превышает десяти километров в час. В сторону Солотчи затор возник почти от «Круиза». Пробка растянулась на 2,5 километра.
На Московском шоссе движение затруднено от «Барса» до пересечения с улицей Вокзальной. Автомобили двигаются со скоростью не более десяти километров в час.
По-прежнему из-за ремонтных работ крупный затор образовался на Южной окружной. Километровая робка растянулась в сторону Ситниковской улицы от 187-го километра М-5. Автомобили двигаются со скоростью не более десяти километров в час. Кроме того, на Ситниковской также образовалась пробка в сторону центра города.
Серьезный затор появился на улице Есенина. Водителям придется постоять от пересечения с Окским проездом в сторону площади Театральной.
Вновь пробка возникла на улице Зубковой в сторону центра города. Движение затруднено от «Ледового дворца» до проезда Яблочкова. Скорость не превышает семи километров в час.