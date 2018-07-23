По делу о пытках в ярославской колонии задержали шесть человек. Об этом
«В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны 6 человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Остальных подозреваемых ищут. На территории ИК-1 прошли обыски и выемки документации. Расследованием занимается отдел по особо важным делам.
Отмечается, что следователи также дадут правовую оценку действиям руководства колонии и регионального управления ФСИН.
Напоним, на прошлой неделе «Новая газета» опубликовала