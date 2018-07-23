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11:33, 23 июля 2018 570
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По делу о пытках в ярославской колонии задержали шесть человек

По делу о пытках в ярославской колонии задержали шесть человек

По делу о пытках в ярославской колонии задержали шесть человек. Об этом сообщило СУ СКР по Ярославской области.

«В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны 6 человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Остальных подозреваемых ищут. На территории ИК-1 прошли обыски и выемки документации. Расследованием занимается отдел по особо важным делам.

Отмечается, что следователи также дадут правовую оценку действиям руководства колонии и регионального управления ФСИН.

Напоним, на прошлой неделе «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники ярославской колонии жестоко пытают заключенного. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).


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